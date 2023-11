Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: Red Bull exploite ses logiciels pour la F1 information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software a annoncé que Red Bull Ford Powertrains a exploité les logiciels industriels Siemens Xcelerator pour développer la nouvelle génération de groupe de moteurs hybrides ICE/électrique pour la saison de course de Formule 1 de 2026.



Pour la saison 2026, Red Bull Ford Powertrains construira des groupes motopropulseurs pour les équipes Oracle Red Bull Racing et Scuderia Alpha Tauri F1 et sera l'un des six seuls fabricants à fournir des groupes de moteurs pour la série F1.



Red Bull Ford Powertrains s'est fixé un objectif ambitieux : développer à partir de zéro des groupes de moteurs durables à grande vitesse conformes aux spécifications 2026, tout en répondant aux nouvelles spécifications de la F1.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.58%