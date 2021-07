Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : recrutement d'un ancien président de Bombardier Cercle Finance • 01/07/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility, filiale de Siemens spécialisée dans le transport ferroviaire, annonce aujourd'hui le recrutement de Laurent Bouyer, ex-président de Bombardier Transport France et Benelux, en tant que directeur général de Siemens Mobility France. La nouvelle recrue sera responsable du développement commercial de tous les produits et services Siemens Mobility en France et en Afrique du Nord. ' L'ouverture du marché ferroviaire français à la concurrence va créer de nouvelles opportunités commerciales passionnantes pour Siemens Mobility France. Fort de sa connaissance approfondie du secteur ferroviaire et de ses parties prenantes, Laurent Bouyer est bien placé pour accélérer la croissance de Siemens Mobility en France', analyse Michael Peter, directeur général de Siemens Mobility. Né il y a un demi-siècle, Laurent Bouyer est diplômé de l'Ecole Supérieure de Gestion et de Commerce de Nantes (1992) et titulaire d'un DESS en économie et gestion d'entreprise de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni (1993).

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.39%