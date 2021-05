Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : recrute un directeur de la technologie Cercle Finance • 04/05/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui le recrutement du Dr Dirk Didascalou en tant que directeur de la technologie (Chief Technology Officer) chez Siemens Digital Industries, à compter du 1er septembre. Dirk Didascalou rejoint Siemens AG en provenance d'Amazon Web Services - où il était vice-président pour l'Internet des objets - et dispose donc d'une solide expérience dans des domaines tels que la R&D, l'IoT, le cloud et l'informatique mobile, assure Siemens. Outre sa nouvelle fonction chez Siemens Digital Industriels, la nouvelle recrue assumera aussi un rôle de premier plan au sein du conseil d'administration de Siemens AG, conduisant la transformation numérique dans toutes les activités de Siemens. Avant Amazaon Web Services, Dirk Didascalou a aussi travaillé chez Microsoft et Nokia Corp, précise Siemens.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.12%