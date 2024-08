Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: reconnu par Verdantix dans la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure a été reconnu comme l'un des leaders en conseil pour la décarbonation des bâtiments par Verdantix.



La plateforme Building X, qui fait partie de Siemens Xcelerator, aide à digitaliser, gérer et optimiser les opérations des bâtiments pour améliorer la performance et la durabilité.



Siemens a reçu des notes élevées pour sa technologie numérique, son expertise énergétique et ses capacités de conseil stratégique.



Le rapport Verdantix évalue les principaux fournisseurs dans ce domaine à partir d'analyses détaillées et d'entretiens avec des clients.





