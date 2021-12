Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : reconduction du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - Siemens indique que son conseil de surveillance a décidé de reconduire Ralf Thomas comme membre du directoire, son mandat comme directeur financier (CFO) du groupe industriel devant ainsi se poursuivre jusqu'au 14 décembre 2026. Ralf Thomas est aussi responsable de Siemens Financial Services, Siemens Real Estate et des entreprises de portefeuille. Outre ses fonctions au sein de Siemens, il préside la commission des experts boursiers au Ministère Fédéral des Finances allemand depuis juillet 2019.

