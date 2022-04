Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: reçoit commande de 18 rames pour le métro munichois information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que Stadtwerke München (SWM) poursuit la modernisation du parc de métros de la Société des transports de Munich (MVG).



SWM a d'ailleurs passé une nouvelle commande à Siemens Mobility portant sur la livraison de 18 nouvelles rames de métro de type C2, à six voitures.



L'annonce a été faite aujourd'hui, alors que SWM et MVG réceptionnaient la première des 22 rames de métro de type C2 d'une précédente commande au sein de la base technique de SWM à Fröttmaning près de Munich.



Déjà prêt à fonctionner, le nouveau métro livré aujourd'hui subira des tests approfondis avant d'être approuvé pour le service voyageurs.







