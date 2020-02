Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : réalise avec succès une émission obligataire Cercle Finance • 20/02/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Siemens a réalisé avec succès une émission obligataire d'une valeur totale d'environ 4 milliards d'euros et d'environ 850 millions de livres sterling. ' Le produit de l'émission seront utilisés au fonctionnement général de l'entreprise y compris le refinancement des échéances à venir ' indique le groupe. La demande des investisseurs s'est élevée à plus de 10 milliards d'euros, qui est plus du double de l'offre.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.41%