Siemens: Railpool prévoit d'acquérir 250 locomotives

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mardi la signature d'un accord-cadre avec Railpool, un spécialiste allemand de la location de matériel roulant, portant sur l'acquisition de jusqu'à 250 locomotives Vectron.



Les locomotives commandées, habilitées à circuler dans 16 pays européens, développeront une puissance maximale de 6,4 mégawatts avec des vitesses pouvant atteindre 230 km/h, précise Siemens Mobility, sa filiale ferroviaire.



A ce jour, Siemens Mobility dit avoir vendu plus de 2400 locomotives Vectron à 96 clients répartis dans 16 pays.





