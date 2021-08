Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : Railpool commande 20 locomotives Vectron MS information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 13:00









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce aujourd'hui que Railpool, spécialiste européen de la location de trains, lui a commandé 20 locomotives Vectron MS à destination de 11 pays (Allemagne, Autriche, Pologne, Croatie, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Serbie). Les locomotives seront livrées en plusieurs phases à partir de mars 2022 et viendront ainsi étoffer la flotte de Railpool qui compte actuellement plus de 400 locomotives. Les locomotives Vectron MS délivrent une puissance maximale de 6,4 MW, avec une vitesse de pointe de l'ordre de 200km/h, et seront équipées du système européen de contrôle des trains (ETCS). À ce jour, Siemens Mobility a vendu plus de 1100 Vectrons à un total de 56 clients.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.72%