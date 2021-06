Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : rachat du français Nextflow Software Cercle Finance • 04/06/2021 à 16:38









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé vendredi le rachat de Nextflow Software, un éditeur de logiciels français spécialisé dans la simulation numérique appliquée à la dynamique des fluides (CFD). Le géant industriel allemand précise que Nextflow Software est appelé à rejoindre le périmètre de sa branche de développement et de fabrication numériques de produits, Siemens Digital Industries Software. Ses activités vont notamment permettre de renforcer le logiciel Simcenter, qui combine simulation de systèmes, IAO 3D et tests pour la gestion du cycle de vie des produits. Créé en 2015 à Nantes, Nextflow conçoit des logiciels d'ingénierie assistée par ordinateur (CAE) dans le domaine de l'hydrodynamique, notamment à destination des industriels fabriquant des produits et des systèmes impliquant des écoulements de fluides dans des secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique ou le maritime. Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.31%