Siemens : pulvérise la résistance des 140E du 29 août information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 19:02









(CercleFinance.com) - Dopé par la doublement de ses résultats (contrairement à l'ex-filiale 'énergie' qui accuse une perte de 870MnsE), Siemens pulvérise la résistance des 140E du 29 août et devrait poursuivre son ascension en direction du 'gap' des 159,3E du 9 août, et se rapprocher du zénith des 155,68E du 27 juillet (et 1er août en intraday... ce qui validait un double-top).





Valeurs associées SIEMENS XETRA +5.70%