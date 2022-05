Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: protocole d'accord avec Mitsubishi Electric Europe information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 10:27









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir signé un protocole d'accord avec Mitsubishi Electric Europe B.V. afin de coopérer dans le domaine de la technologie des modules de puissance SiC (carbure de silicium) et permettre un transport efficace et durable ainsi que des économies d'énergie dans le secteur des transports.



Avec la création du 'Green Deal européen', l'UE s'est engagée à être le premier continent à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, ce qui signifie aucune émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. À un stade intermédiaire, les émissions doivent déjà être réduites de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990.



Siemens indique que les technologies et les composants utilisés dans le transport ferroviaire contribueront de manière importante à la réalisation de cet objectif.





