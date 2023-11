Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: projet de nouvelle usine au Texas information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Siemens annonce un investissement de 150 millions de dollars dans une nouvelle usine d'équipements électriques 'à la pointe de la technologie' à Dallas-Fort Worth, au Texas, afin d'alimenter les centres de données et les infrastructures critiques aux États-Unis.



Cette usine produira des équipements pour accélérer la croissance des centres de données stimulée par l'adoption exponentielle de l'IA générative. Il assurera également l'exploitation sécurisée des infrastructures critiques.



'Cet investissement soutient spécifiquement les clients à long terme dans le domaine des centres de données, où la demande devrait croître d'environ 10% par an jusqu'en 2030', précise le groupe industriel allemand.





