Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: programme de formation renforcé en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que plus de 1500 apprentis et alternants en Allemagne commenceront leur carrière en son sein ce 1er septembre, un nombre en hausse de 15% sur un an, 'malgré la rareté des candidats sur le marché de l'apprentissage du pays'.



Le groupe industriel allemand précise que presque tous les apprentissages et postes en alternance proposés (95% du total) se concentrent sur les emplois dans les domaines techniques, y compris l'informatique.



Par ailleurs, Siemens indique coopérer avec la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) pour lancer un nouveau programme exclusif en anglais, permettant aux étudiants d'obtenir un MBA en gestion du développement durable.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.11%