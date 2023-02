Siemens: prévisions annuelles relevées, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 09/02/2023 à 09:51

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir relevé ses prévisions annuelles au vu du solide démarrage de son exercice fiscal 2022/2023, ce qui entraînait une forte hausse de son titre ce matin à la Bourse de Francfort.



Le géant industriel allemand dit désormais anticiper un bénéfice par action compris entre 8,90 et 9,40 euros pour son exercice qui se clôturera fin septembre, au lieu d'un objectif précédent allant de 8,70 à 9,20 euros.



Le groupe basé à Munich vise par ailleurs une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable, hors effets liés aux devises et aux changement de périmètre, de 7% à 10%, contre 6% à 9% jusqu'ici.



Sur les trois mois clos fin décembre, premier trimestre de son exercice décalé, Siemens a dégagé un bénéfice industriel de 2,69 milliards d'euros, en hausse de 9% par rapport aux 2,46 milliards annoncés un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 18,07 milliards d'euros, soit une hausse de 9% à périmètre comparable.



Dans son communiqué, Siemens met en avant les solides performances de ses activités dans l'automatisation, la numérisation et la digitalisation ('Smart Industries') et dans les technologies d'infrastructures ('Smart Infrastructures').



Dans le sillage de ces chiffres, l'action Siemens grimpait de 6,8% en début de séance à la Bourse de Francfort, signant la plus forte hausse de l'indice allemand DAX, mais aussi de l'Euro STOXX 50 de la zone euro.