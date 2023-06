Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: présente son logiciel de gestion des réseaux information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 09:54









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir franchi une étape importante dans le cadre de la transition énergétique avec la présentation de son nouveau logiciel développé pour les réseaux basse tension, LV Insights X.



Selon Siemens, cette solution va permettre aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de 'd'augmenter considérablement la capacité du réseau' en identifiant les segments critiques.



'Ce logiciel ouvre la voie à une gestion adaptable et évolutive du réseau basse tension', résume Siemens.





