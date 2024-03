Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: présente sa nouvelle locomotive hybride information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 16:04









(CercleFinance.com) - Siemens présente sa nouvelle génération de locomotives ' Vectron Dual Mode light ' combinant un entraînement électrique et diesel pour une adaptabilité au transport de marchandises.



Cette locomotive hybride moderne peut facilement basculer entre le fonctionnement électrique et diesel.



Siemens précise que la Vectron Dual Mode light a été spécialement optimisée pour les exigences opérationnelles de DB Cargo. En outre, la nouvelle génération de locomotives est pré-équipée pour l'exploitation numérique des trains à l'avenir.



'Pour les tronçons électrifiés de la ligne, il s'agira uniquement d'une motorisation électrique, tandis que sur les tronçons sans caténaires, il sera possible de passer à la traction conventionnelle sans changer de locomotive. Nous aidons ainsi DB Cargo à mettre en oeuvre des chaînes d'approvisionnement respectueuses du climat jusqu'au dernier kilomètre', a commenté Michael Peter, directeur général de Siemens Mobility.







