Siemens: présentation du train à batterie Mireo Plus B information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:35

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility va profiter d'InnoTrans 2022 -un salon mondial consacré aux technologies de transport, organisé à Berlin jusqu'au 23 septembre- pour présenter pour la première fois au public son train à batterie, le Mireo Plus B.



Ces rames électriques sont constitués de deux voitures de 120 sièges et pourront circuler sur des lignes ferroviaires avec ou sans lignes électriques aériennes grâce à leur propulsion hybride à batterie.



Cette technologie a d'ores et déjà séduit l'opérateur allemand Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) qui a passé commande de 27 trains Mireo Plus B à Siemens Mobility dès 2020. Leur livraison est prévue entre juin et décembre 2023.



L'autonomie du Mireo Plus B en mode batterie en conditions réelles est de plus de 80 kilomètres, assure Siemens qui précise en outre que les batteries peuvent être chargées sur la caténaire ou en utilisant l'énergie de freinage.