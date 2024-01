Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: premières livraisons de trains Mireo en Autriche information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility, la filiale ferroviaire de Siemens, a annoncé vendredi avoir livré à la Société fédérale des chemins de fer autrichiens (ÖBB) les premiers trains Mireo commandés dans le cadre de leur accord conclu l'été dernier.



En août 2023, l'ÖBB avait annoncé son intention d'acquérir 70 rames électriques Mireo, un contrat estimé à quelque 800 millions d'euros, dont 31 d'une longueur de 106 mètres destinées au transport de longue distance des voyageurs.



En complément, 11 exemplaires d'une longueur de 73 mètres et 28 modèles de 106 mètres seront consacrés au transport régional.



Ces trains seront construits dans l'usine de Siemens Mobility à Graz.





