Siemens : pourrait monter dans le capital de Siemens Gamesa

(CercleFinance.com) - Siemens souhaiterait racheter la participation de 8% d'Iberdrola dans Siemens Gamesa indique Bloomberg. Cette opération permettrait de passer de 59% à 67% du capital. Le groupe allemand pourrait payer une prime par rapport au cours actuel et envisagerait de racheter la totalité des minoritaires rajoute l'agence de presse. ' Cette décision s'inscrirait dans une logique de simplification des structures, la participation de Siemens dans Siemens Gamesa devant être apportée à sa division Energy qui a vocation à être scindée l'année prochaine ' indiquent Invest Securities. ' Il quelques jours, le CEO de Siemens, J. Kaeser, avait fait part de son intention de céder de se désengager à terme de 75% de sa division Energy ' rajoute le bureau d'analyses. ' A la suite de cette rumeur, l'action Siemens Gamesa a progressé hier de +8%, valorisant le groupe coté à Madrid 14,5 MdsE en capitalisation boursière et 13,4 MdsE en VE ' souligne Invest Securities.

