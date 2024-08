Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: plus de 1700 apprentis vont rejoindre le groupe information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 16:25









(CercleFinance.com) - Pour l'année de formation 2024, plus de 1700 apprentis et étudiants en alternance rejoindront Siemens en Allemagne, un chiffre en hausse par rapport à 2023.



Le programme de formation mettra l'accent sur les compétences technologiques, numériques et durables, ainsi que sur la promotion des valeurs démocratiques et sociales.



Un nouveau composant, Xplore, sera introduit pour discuter des valeurs démocratiques et encourager l'engagement sociétal.



Siemens investit massivement dans la formation, avec environ 180 millions d'euros annuels pour la formation et 237 millions pour l'éducation continue.







Valeurs associées SIEMENS 168,62 EUR XETRA +0,90%