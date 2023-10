Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: partenariat renforcé avec Microsoft dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - Siemens et Microsoft ont annoncé mardi avoir approfondi leur partenariat dans l'intelligence artificielle générative avec le lancement d'un nouveau logiciel dédié aux applications industrielles.



Dans un communiqué commun, les deux groupes expliquent que cet assistant, baptisé 'Siemens Industrial Copilot', est censé optimiser la coopération homme-machine et doper la productivité dans l'industrie.



Siemens et Microsoft disent par ailleurs travailler sur le développement d'autres 'copilotes' dans l'IA à destination de plusieurs secteurs tels que les infrastructures, les transports ou la santé.



Ils soulignent que l'équipementier automobile allemand Schaeffler est aujourd'hui l'un des premiers clients à avoir déployé la technologie Siemens Industrial Copilot.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.10%