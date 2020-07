Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : partenariat dans les logiciels industriels avec SAP Cercle Finance • 14/07/2020 à 11:46









(CercleFinance.com) - Siemens et SAP ont annoncé mardi avoir forgé un partenariat afin de compléter leurs portefeuilles de logiciels dans la gestion du cycle de vie des produits (PLM), la logistique et la gestion d'actifs. La première étape de l'accord prévoit que SAP distribue Siemens Teamcenter, le logiciel PLM du groupe industriel allemand, et que Siemens commercialise en retour SAP Intelligent Asset Management, la suite de gestion des équipements de SAP. Il est également prévu que Siemens propose à ses clients les solutions de gestion des projets et des biens immobiliers développées par SAP. Mais SAP et Siemens disent également réfléchir à la constitution d'offres communes regroupant leurs technologies respectives. Les deux groupes envisagent notamment de coupler Siemens Teamcenter au logiciel ERP SAP S/4HANA afin d'offrir aux clients une suite logicielle englobant toute la chaîne de vie des produits, de leur conception jusqu'à leur démantèlement.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.86%