Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : partenariat avec Toray Industries, au Japon information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce que sa filiale Siemens Energy KK, et Toray Industries, travailleront ensemble dans le cadre du Green Hydrogen Project, un programme de financement de l'innovation verte soutenu par le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et le New Energy and Organisation pour le développement de la technologie industrielle (NEDO). Les deux sociétés souhaitent faire progresser la technologie de production d'hydrogène vert à partir du système l'électrolyse innovante PEM (Polymer Electrolyte Membrane), doté des nouvelles technologies de membrane de Toray. en utilisant des sources d'énergie renouvelables. A travers ce projet de R&D, les partenaires souhaitent contribuer à une société neutre en carbone, via la production d'hydrogène vert.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.73%