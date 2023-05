Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: partenariat avec TfS sur la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Siemens annonce un partenariat sur la décarbonisation avec l'initiative mondiale Together for Sustainability (TfS), composée de 47 sociétés internationales, pour faire progresser la durabilité globale de l'industrie chimique.



Dans un projet pilote, les deux partenaires combineront leurs expertises et viseront à démontrer la possible industrialisation de l'échange de données liées à l'empreinte carbone des produits (PCF) dans l'ensemble du secteur.



'La solution Sigreen sera pilotée et pourra ensuite être déployée chez l'ensemble des membres de la TfS, contribuant à améliorer encore leur expertise en tant que pionniers dans le domaine de la PCF', ajoute le groupe allemand.





