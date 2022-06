Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: partenariat avec Nvidia autour du métaverse information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Siemens annonce l'extension de son partenariat avec Nvidia, pionnier des graphismes accélérés et l'intelligence artificielle (IA), afin d'activer le métaverse industriel et accroître l'utilisation de la technologie de jumeau numérique basée sur l'IA.



Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés prévoient de connecter la plateforme commerciale numérique ouverte, SiemensXcelerator, et le NVIDIA Omniverse, une plateforme pour la conception 3D et la collaboration.



'Grâce à ce partenariat, nous ferons du métaverse industriel une réalité pour entreprises de toutes tailles ', a déclaré Roland Busch, président et chef de la direction chez Siemens SA.







