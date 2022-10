Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: partenariat avec le fournisseur allemand Hilscher information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 16:40









(CercleFinance.com) - Siemens annonce travailler avec Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH, un fournisseur spécialisé dans les solutions de communication industrielle, afin d'offrir une large gamme de protocoles de communication aux entreprises industrielles.



En intégrant la technologie de carte PC cifX de Hilscher dans les SIMATIC IPC de Siemens, les clients pourront bénéficier d'un accès flexible à tous les systèmes de bus de terrain (soit dessystèmes de réseaux industriels pour le contrôle distribué en temps réel) et Ethernet en temps réel pour soutenir leur transformation numérique dans différents secteurs, assure Siemens.





