Siemens: partenariat avec le canadien Metrolinx

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir été choisi par Metrolinx, l'opérateur canadien de transport en commun pour la région du Grand Toronto et de Hamilton, afin de gérer l'entretien des voies, de la signalisation et du système d'infrastructure ferroviaire de passagers dans la région centrale de Toronto.



Ce partenariat s'appuie sur les services de maintenance existants de Siemens Mobility dans la région de l'Ouest et sur les services de signalisation et de communications du centre d'exploitation du réseau Metrolinx.



' Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Metrolinx, en assurant le fonctionnement sûr, efficace et durable de leur système pour un fonctionnement fiable pour leurs passagers ', a déclaré Johannes Emmelheinz, responsable des services clients de Siemens Mobility.







