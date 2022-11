Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: partenariat avec l'italien OverIT information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 15:03









(CercleFinance.com) - La société Siemens Smart Infrastructure annonce s'être associée à OverIT, spécialiste mondial de la gestion des services sur le terrain.



Basée en Italie, OverIT propose une solution logicielle pour augmenter la productivité dans la gestion des effectifs et créer des analyses de données pour suivre, calculer et analyser les opérations de service sur le terrain.



Ce partenariat renforce encore l'écosystème du portefeuille Siemens Grid Software, permettant une croissance exponentielle de l'énergie renouvelable distribuée en intégrant des informations provenant de toutes les parties essentielles du paysage OT/IT convergent.





