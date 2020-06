Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : partenariat avec Exyte Cercle Finance • 09/06/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Siemens fait part d'une alliance avec le constructeur d'usines allemand Exyte pour offrir des modules aux fabricants du secteur pharmaceutique, et les aider ainsi à faire face aux défis de la pandémie grâce à des capacités de production développées rapidement. Selon les termes de l'accord, le conglomérat industriel fournira ses solutions de numérisation et d'automation de processus 'intelligentes', tandis qu'Exyte apportera sa technologie modulaire pour la construction rapide.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.35%