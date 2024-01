Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: partenariat avec AWS pour l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Siemens et Amazon Web Services (AWS) annoncent renforcer leur partenariat pour aider les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité à construire et mettre à l'échelle des applications d'intelligence artificielle (IA) générative.



Le groupe allemand va ainsi intégrer Amazon Bedrock dans sa plateforme de développement low-code Mendix pour permettre aux clients de moderniser des applications existantes ou d'en créer de nouvelles, grâce à la puissance de l'IA générative.



'Mendix est un leader de l'industrie du low-code avec 50 millions d'utilisateurs finaux et plus de 200.000 applications fonctionnant sur AWS dans l'industrie, de la finance et d'autres secteurs', souligne Siemens.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.82%