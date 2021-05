Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : partenaire de Telefónica Tech, en Espagne Cercle Finance • 18/05/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Siemens annonce qu'en Espagne, Siemens Smart Infrastructure et Telefónica Tech, société spécialisée dans l'IoT, le Big Data, la Blockchain, la cybersécurité et le Cloud, mettront leurs services et solutions pour les bâtiments intelligents en commun sur le marché espagnol. Siemens et Telefónica Tech offriront notamment des solutions complètes visant à protéger les bâtiments contre les incendies mais aussi à surveiller les points d'entrée et les intrusions potentielles avec la télévision en circuit fermé (CCTV). L'expérience et les connaissances des deux sociétés leur permettront également d'inclure d'autres solutions conjointes liées à l'optimisation telles que l'éclairage intelligent, la surveillance environnementale, la maintenance prédictive, le stationnement intelligent, etc.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.43%