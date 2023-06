Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: ouvre un site de maintenance pour trains à batterie information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 10:01

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé hier que sa division Mobility avait ouvert, avec SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH), un dépôt pour les trains à batterie à Offenburg (Allemagne).



Ce site sera dédié à la maintenance prédictive et visera à assurer une disponibilité à 100% de la flotte de 27 trains Siemens Mireo Plus B à zéro émission qui devraient entrer en service dans le réseau à la mi-décembre 2023.



SWEG louera le dépôt à Siemens Mobility pour 30 ans à partir de juin 2023.



Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture d'aujourd'hui, le Mireo Plus B a également effectué son premier essai public sur la route entre Offenburg et Gengenbach.



En outre, le ministre des Transports du Bade-Wurtemberg, Winfried Hermann, et les PDG de SWEG, Tobias Harms et Dr. Thilo Grabo, ont signé le contrat de transport pour le réseau 8 transférant l'exploitation du réseau de l'État à SWEG pendant 15 ans à compter du 10 décembre 2023.