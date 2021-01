Siemens : Oddo maintient son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que les résultats des divisions digital industries (DI) et smart infrastructure (SI) seront bien supérieurs aux attentes. Le groupe doit annoncer ses résultats définitifs le 3 février.

' Pour DI, Siemens AG publie des revenus de 3765 ME, soit +5% en comparable (consensus: 3561 ME) et un ' Adjusted EBITA ' de 848 ME, soit une marge de 22.5% (consensus: 592 ME, marge de 16.6%). Dans SI, le groupe annonce des revenus de 3477 ME, soit +4% en comparable (consensus: 3343 ME) et un ' Adjusted EBITA ' de 391 ME, soit une marge de 11.2% (consensus: 300 ME, marge de 9.0%) ' indique Oddo.

Siemens AG a également annoncé que les objectifs annuels vont être modifiés mais n'a pas encore donné de précisions. A ce stade, le groupe vise cette année fiscale ' une hausse modérée ' des revenus en comparable (3% ?)

' Le consensus 2021 table, à ce stade, sur des prises de commandes consolidées de 59.6 MdE, des revenus de 56.4 MdE, un ' adjusted EBITA industriel ' de 7673 ME (marge de 14.2%) et un RN part du groupe de 4437 ME ' rajoute l'analyste.

En termes de valorisation, Oddo estime que le titre est relativement cher à ce stade avec un VE / EBIT courant de 17.9x et un VE / EBITDA de 13.0x estimés cette année. L'analyste confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 112 E.