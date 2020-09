Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : objectifs à horizon 2023 pour Siemens Energy Cercle Finance • 01/09/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de sa stratégie pour la période suivant sa scission du groupe Siemens, Siemens Energy indique viser une marge d'EBITA ajustée avant éléments exceptionnels entre 6,5% et 8,5% pour son exercice 2023. Afin d'améliorer sa rentabilité, il entend 'optimiser ses processus opérationnels dans le monde, adapter son portefeuille aux conditions du marché et orienter progressivement l'innovation vers la durabilité et le service'. Outre les économies déjà communiquées d'un milliard d'euros d'ici l'exercice 2023, Siemens Energy envisage actuellement de réaliser des économies brutes supplémentaires de plus de 300 millions d'euros (par rapport à l'exercice 2018).

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.57%