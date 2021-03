Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : objectif neutralité carbone Cercle Finance • 08/03/2021 à 16:42









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure prévoit de transformer son siège mondial à Zoug, en Suisse, en un site neutre en carbone d'ici 2023. Pour y parvenir, une rénovation complète d'un bâtiment existant sur la Theilerstrasse 1c débutera en mai 2021 pour une période de deux ans. Siemens a alloué environ 63 millions d'euros (70 millions de francs suisses) à ces travaux de rénovation. À l'échelle mondiale, Siemens s'est engagé à rendre ses opérations neutres en carbone d'ici 2030, soulignant la responsabilité des entreprises en matière de décarbonation. L'objectif est clair : toutes les installations de production et tous les bâtiments de Siemens dans le monde doivent atteindre une empreinte carbone neutre d'ici 2030.

