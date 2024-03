Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: ÖBB commande 19 trains Railjet supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 14:27









(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont commandé 19 trains supplémentaires Railjet auprès de Siemens Mobility, en plus des huit trains initialement commandés.



Doté de nombreuses innovations, le nouveau train Railjet circulera dans un premier temps sur la ligne Vienne-Feldkirch.



Sans la locomotive, ce train constitué de neuf voitures mesure environ 240m de long et offre 532 places assises.



'La nouvelle génération de Railjet offre à nos passagers une véritable expérience de voyage de première classe et élève le confort ferroviaire à un nouveau niveau', a commenté Andreas Matthä, directeur généralm d'ÖBB Holding.







Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.25%