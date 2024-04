Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouvelle usine de recherche sur les batteries information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que sa nouvelle usine de recherche sur les cellules de batterie à Münster est actuellement en construction. Il s'agira du plus grand centre de compétences allemand et européen pour développer et tester la production de cellules de batterie.



Siemens fait savoir qu'une étape importante vient d'être franchie à Münster le 30 avril 2024 avec la mise en service d'une technologie de machine européenne innovante pour le ' FFB PreFab ' qui se concentrera sur la numérisation, permettant de planifier, contrôler, optimiser et faire évoluer de manière flexible ses processus de production.



Pour rappel, une étude de l'Institut Fraunhofer estime que la capacité de production de batteries en Europe seule va quadrupler d'ici 2025, passant de 124 gigawattheures en 2022 à plus de 500 gigawattheures. D'ici 2030, ce chiffre devrait être multiplié par dix pour atteindre 1,5 térawattheure.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.27%