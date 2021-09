Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : nouvelle responsable de la communication information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Siemens fait part de la nomination de Lynette Jackson comme nouvelle responsable de la communication mondiale du groupe. Elle rendra compte à Roland Busch, président et directeur général (CEO), à compter du 1er octobre prochain. Elle succède à Judith Wiese, membre du conseil d'administration de Siemens responsable des ressources humaines, de la durabilité et des services commerciaux mondiaux, qui assurait la direction des communications par intérim depuis avril. Lynette Jackson est actuellement responsable de la communication mondiale de Siemens Smart Infrastructure, ayant rejoint l'entreprise en novembre 2018. Auparavant elle a occupé des fonctions de communication chez Delphi Technologies et chez ABB.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.92%