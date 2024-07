Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouvelle commande de locomotives Vectons en Suisse information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 17:27









(CercleFinance.com) - La société suisse SBB Cargo International, en coopération avec Südleasing, a commandé 20 locomotives multi-systèmes Vectron supplémentaires, équipées du système XLoad pour la Suisse.



Les locomotives seront louées par SBB Cargo International à SüdLeasing dans le cadre d'un contrat à long terme avec une durée flexible.



Le contrat prévoit également la maintenance des locomotives par Siemens Mobility pendant 15 ans.



' Grâce à l'extension de son parc et à l'augmentation de la capacité de transport offerte par XLoad, notre client pourra desservir la région alpine de manière encore plus efficace ', a déclaré Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock chez Siemens Mobility. ' Cette commande porte à 180 le nombre de Vectons vendus en Suisse.





