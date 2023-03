Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: nouvelle collaboration avec Daimler Truck information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software et Daimler Truck annoncent une nouvelle collaboration pour mettre en oeuvre une plateforme d'ingénierie numérique de pointe construite à l'aide du portefeuille de logiciels et de services Siemens Xcelerator.



'Cette nouvelle plateforme permettra à Daimler Truck d'explorer un avenir d'innovation pour les véhicules utilitaires, de développement de produits efficace et de gestion du cycle de vie des camions et des bus', expliquent les deux groupes allemands.



Elargissant l'adoption par Daimler Truck du portefeuille Siemens Xcelerator, elle sera déployée à l'échelle mondiale dans les centres d'ingénierie, les marques et les segments d'activité du constructeur de poids-lourds.





