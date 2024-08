Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouveaux logiciels dans le portefeuille Gridscale X information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Siemens annonce le prochain lancement de deux nouveaux produits au sein de son portefeuille Gridscale X, à l'occasion de la session du CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) à Paris.



Ces logiciels aideront les opérateurs de réseaux, en particulier les opérateurs de systèmes de transport (TSO), à gérer plus efficacement les réseaux électriques face à la demande croissante et à l'intégration des énergies renouvelables.



Les nouveaux outils, comme 'Gridscale X Protection Data Manager' et 'Gridscale X Dynamic Line Rating', visent à faciliter la transformation numérique des opérateurs, en les aidant à passer à des réseaux neutres en carbone. S







Valeurs associées SIEMENS 164,40 EUR XETRA +0,74%