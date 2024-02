Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouveau directeur général chez Siemens Advanta information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 15:01









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé la nomination de Todd Weatherby (58 ans) en tant que directeur général de Siemens Advanta, à compter du 1er mars 2024.



Siemens Advanta accompagne la transformation numérique et durable de ses clients, du conseil stratégique au développement et à la mise en oeuvre.



Todd Weatherby a occupé des postes de direction dans la gestion de produits, le développement commercial et les ventes auprès de plusieurs entreprises technologiques, dont Oracle, Microsoft et Amazon.



Il a notamment lancé Amazon Web Services ProServe et a dirigé sa croissance impressionnante pendant une décennie à partir de 2012.







Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.57%