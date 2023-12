Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: nouveau CEO pour SRE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - Siemens fait part de la nomination, à compter du 1er mars 2024, de Jörg Vocke comme nouveau CEO de Siemens Real Estate (SRE), la société immobilière du groupe. À ce titre, il rapportera à Ralf Thomas, directeur financier et membre du conseil d'administration.



SRE est responsable de la gestion du portefeuille immobilier mondial de Siemens et 'joue un rôle clé dans la stratégie d'investissement mondiale de deux milliards d'euros du groupe visant à préparer les sites de production pour l'avenir'.



Jörg Vocke travaille chez Siemens depuis 20 ans et possède de nombreuses années d'expérience dans les activités de SRE. Dans ses nouvelles fonctions, il succèdera à Zsolt Sluitner qui prendra alors sa retraite.





