Siemens : noue un partenariat avec Everbridge

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Siemens annonce avoir conclu une alliance technologique avec Everbridge, un expert américain en gestion des événements critiques, dans le domaine de la surveillance proactive des incidents. Selon les termes de l'accord, Everbridge améliorera les capacités de Siemens à repérer les menaces, telles que la pandémie de Covid, les cyberattaques, une panne informatique, les intempéries ou la violence au travail. Les deux sociétés ont également formé une alliance technologique dans laquelle Siemens partagera l'intelligence artificielle (IA) et la technologie d'apprentissage automatique avec Everbridge.

