Siemens : nommé leader de son groupe dans le DJSI information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir été classé comme entreprise la plus durable de son groupe industriel de 45 entreprises, dans le Dow Jones Sustainability Index, avec un total de 81/100. La société ressort 'leader mondial' dans six catégories dont l'innovation et la cybersécurité ou encore la protection de l'environnement. Le DJSI est un classement de durabilité établi à l'échelle mondiale et préparé chaque année par Standard & Poor's pour le compte du fournisseur d'indices Dow Jones. 'Pour nous, le développement durable est un impératif commercial sui fait partie intégrante la stratégie de l'entreprise', a réagi Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer et membre de le Directoire de Siemens AG.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.94%