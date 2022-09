Siemens: nomme Eckard Eberle CEO de Siemens Business Service information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 10:27

(CercleFinance.com) - Eckard Eberle (57 ans) sera nommé nouveau directeur général de Siemens Global Business Services (GBS) à compter du 1er octobre 2022. GBS conçoit, développe et exploite des services commerciaux efficaces et innovants pour les entités Siemens.



Eckard Eberle succède à Hannes Apitzsch (64 ans), qui a dirigé GBS depuis 2019 en tant que PDG et qui fait son entrée dans la retraite après plus de 40 ans au sein de l'entreprise.



' En se concentrant sur l'expansion de la base de clients et en faisant avancer la transformation numérique, Eckard Eberle est la personne idéale pour stimuler la valeur que GBS apporte à Siemens ', a déclaré Judith Wiese.



En tant que directeur général de la Business Unit Process Automation de Siemens Digital Industries, Eckard Eberle est responsable depuis 2014 des domaines du développement, de la production et de la gestion de la qualité.



' Je vois beaucoup de potentiel ici, et je suis impatient de façonner la prochaine phase et de conduire le développement continu de nos services et solutions ', a expliqué Eckard Eberle.