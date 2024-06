Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: met ses outils IA au service de l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Afin d'accélérer la montée en puissance de l'hydrogène, Siemens indique accompagner les entreprises du secteur de l'hydrogène via des outils logiciels basés sur l'intelligence artificielle générative.



Ces nouvelles solutions visent à simplifier considérablement la conception, l'ingénierie et l'automatisation des usines de production d'hydrogène, permettant ainsi une mise à l'échelle plus rapide de la production.



Le nouveau Configurateur d'usine d'hydrogène prend la forme d'un chatbot intelligent basé sur l'intelligence artificielle générative qui permet aux utilisateurs de créer des conceptions d'usine pour la production d'hydrogène.



Siemens ajoute que l'IA peut prédire des chiffres clés spécifiques à l'installation, tels que la consommation électrique possible, la production de chaleur et une liste complète des composants les plus importants.







Valeurs associées SIEMENS 174.28 EUR XETRA -2.18%