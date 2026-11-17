Siemens annonce avoir signé un accord en vue d'acquérir Breker Verification Systems, afin d'élargir son portefeuille de solutions de vérification EDA (automatisation de la conception électronique) assistées par l'IA.

Cette opération permettra au groupe allemand d'intégrer des technologies spécifiques de vérification des systèmes sur puce (SoC), destinées à aider les fabricants de semi-conducteurs à accélérer la vérification d'architectures SoC de plus en plus complexes.

Cette acquisition renforcera le portefeuille de Siemens dans le domaine de la vérification des SoC, en s'appuyant sur ses investissements existants pour accompagner le développement de processeurs et de sous-systèmes destinés à l'IA, ainsi que de semi-conducteurs de nouvelle génération pour l'automobile, le calcul haute performance et d'autres marchés en forte croissance.

Associé au projet d'acquisition de Lauterbach, cet accord s'inscrit dans la stratégie de Siemens visant à rapprocher la conception et la vérification des semi-conducteurs du développement de logiciels embarqués. L'objectif est de permettre aux clients d'identifier plus tôt les problèmes matériels et logiciels et d'accélérer la commercialisation de leurs produits.

Basée à San José, en Californie, Breker Verification Systems rejoindra Siemens pour compléter sa gamme de solutions de vérification, notamment le portefeuille logiciel Questa One, tout en s'appuyant sur les capacités existantes du groupe en matière de vérification IP.

La finalisation de l'opération est attendue en décembre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées par le groupe industriel.