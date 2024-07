Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: médaille de platine chez EcoVadis information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir reçu la médaille de platine dans le dernier EcoVadis Sustainability Rating, avec un score de 80 points sur 100 qui le classe dans le premier pour cent d'environ 73.000 entreprises évaluées dans le monde entier par EcoVadis.



Depuis 2021, le groupe allemand d'équipements électroniques et électrotechniques a ainsi amélioré son score de 19 points dans ce classement reposant sur 21 critères de durabilité, le faisant passer de l'argent en 2021 à l'or en 2023, puis au platine cette année.





Valeurs associées SIEMENS 178,02 EUR XETRA +0,51%